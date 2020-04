Daniela Katzenberger (33) und Lucas Cordalis (52) tragen von nun an einen Mundschutz. Auf den Austausch von Zärtlichkeiten verzichtet das Reality-TV-Paar trotzdem nicht. In immer mehr Ländern wird das Tragen von Masken zur Pflicht. Auch auf der spanischen Baleareninsel Mallorca wird geraten, sich zu schützen. Die beiden Wahl-Mallorquiner Dani und Lucas gehen mit gutem Beispiel voran: Sie zeigen sich im Netz beim romantischen Kuss mit Maske.

Ein Schnappschuss auf Instagram beweist: Schmusen ist trotz Sicherheitsmaßnahmen kein Problem für die Katze und ihren Mann. Verliebt wie eh und je geben sich die zwei einen zärtlichen Knutscher – und das ganz ohne direkten Lippenkontakt. Während auf Danis Maske, wie sollte es auch anders sein, Katzen zu sehen sind, zieren Lucas' Gesichtsabdeckung kultige VW-Bullis. Auf einem weiteren Foto blicken die zwei in die Selfie-Kamera. Und obwohl ihre Gesichter halb bedeckt sind, lassen ihre strahlenden Augen keinen Zweifel: So schnell lässt sich das Pärchen nicht die Laune und das Knutschen verderben.

Doch nicht nur deutsche Promis halten sich in diesen Tagen an die empfohlenen Vorkehrungen: Auch internationale Stars zeigen sich aktuell mit Masken! Erst am Dienstag teilte David Beckhams (44) Sohn Brooklyn (21) beispielsweise ein ähnliches Couple-Knutsch-Bild wie Dani.

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im November 2017

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz



