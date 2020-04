Huch, was ist denn da passiert? Schauspieler Jamie Dornan (37) kennen viele als den hotten Christian Grey aus dem Film "Fifty Shades of Grey". Dort trägt er entweder teure Anzüge oder vergnügt sich einfach halb nackt in seinem Spielzimmer. Jetzt bekommen seine Follower den Schauspieler aber in einem sehr ungewöhnlichen Aufzug zu sehen: Ist das etwa blaue Farbe, die sich da über seinen ganzen Körper verteilt?

Vor Kurzem hat sich der 37-Jährige bei Instagram angemeldet und schon nach wenigen Wochen zählte der Account bereits 1,6 Millionen Abonnenten. Doch gleich sein erster Post sorgte bei vielen Fans für Verwirrung. Warum sieht man den Hottie über und über mit blauer Farbe bedeckt? Er selbst schreibt dazu nur: "Selbstisolation hat mich dazu gebracht." In einem Interview mit Variety spricht er nun über das skurrile Foto. Es sei bei einem Job entstanden, aber es soll wirklich keine schöne Erfahrung gewesen sein: "Die Leute, die das gemacht haben, waren sehr nett. Aber dieses ganze f*cking Zeug auf deinem Gesicht musste für 40 Minuten drauf bleiben, in denen du nur durch kleine Löcher in deiner Nase atmen konntest." Als Jamie deshalb sogar eine Panik-Attacke erlitt, konnte er auf diese nur mit Handzeichen aufmerksam machen - was ihn noch panischer machte.

Weiter verriet der Vater von drei Kindern, dass es für ihn keinen besseren Zeitpunkt gegeben habe, um Instagram beizutreten: "Die eine Hälfte des Tages bedauere ich, dass ich es getan habe, und die andere Hälfte finde ich es irgendwie lustig."

Jeff Spicer/Getty Images for BFI Jamie Dornan, Schauspieler

Universal/ "Fifty Shades of Grey – Befreite Lust" Jamie Dornan als Christian Grey in "Fifty Shades Freed"

Getty Images Jamie Dornan, September 2019



