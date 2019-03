Amelia Warner (36) und Jamie Dornan (36) feiern ihren wohl bisher schönsten Muttertag! Bereits am 31. März ehren und beschenken die Briten ihre Mütter – etwas früher als in Deutschland. Schauspielerin Amelia machte sich in diesem Jahr aber wohl selbst das schönste Geschenk: Zum Muttertag konnten die Britin und ihr Ehemann nun verkünden, dass sie vor Kurzem zum dritten Mal Eltern geworden sind!

Auf Instagram veröffentlichte die 36-Jährige ein Foto, auf dem drei Paar Kinderschuhe zu sehen sind. "So stolz auf diese drei herrlichen Mädchen. Es ist eine Ehre, ihre Mama zu sein!", ließ die 36-Jährige die Bombe platzen. Über den Familienzuwachs sei sie natürlich unglaublich glücklich, schrieb sie weiter.

Schon im November 2007 hatten sich Jamie und Amelia nach fünf Jahren Beziehung das Jawort gegeben. Mit Tochter Dulcie (5) und der Kleinen Elva (3) vergrößerten sie ihr Familienglück nach und nach. Auf welchen Namen ihr Nesthäkchen hört, ist derweil noch nicht bekannt.

Getty Images Jamie Dornan im November 2018 in London

Anzeige

Getty Images Amelia Warner im Februar 2017 in Hollywood

Anzeige

Getty Images Jamie Dornan und Amelia Warner im Oktober 2018 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de