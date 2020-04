Elena Miras (27) mal ganz pur! Für gewöhnlich zeigt sich die ehemalige Love Island-Kandidatin durchgestylt: Haare, Make-up und Nägel sitzen stets perfekt. Sogar im Dschungelcamp wirkte sie trotz notgedrungenen Verzichts auf Beauty-Produkte dank ihrer Wimpernverlängerung ziemlich geschminkt. Aufgrund der aktuellen Situation muss Elena nun auf regelmäßigen Besuche im Kosmetikstudio verzichten, denn diese sind derzeit noch geschlossen. Da Nägel, Wimpern und Co. aber regelmäßig aufgefrischt werden müssen, ist bei dem TV-Gesicht davon mittlerweile nicht mehr viel zu sehen.

Auf Instagram teilte die 27-Jährige bereits mehrere Schnappschüsse ohne Wimpernverlängerung und ohne gemachte Nägel. Auf ihrem aktuellsten Foto, das ihr Gesicht sehr nah zeigt, wird der Unterschied zu vorher wirklich deutlich. Wie Elena in der Bildunterschrift verriet, habe sie sich inzwischen sogar an den natürlichen Look gewöhnt. Wenn sie dennoch Lust bekomme, ihre Augen zu betonen, greife sie zum Eyeliner, wie sie in ihrer Story erzählte.

Das letzte Mal, dass die Schweizerin mit spanischen Wurzeln auf ihre Wimpernverlängerung verzichtet hatte, war während der Schwangerschaft mit ihrer inzwischen fast zwei Jahre alten Tochter Aylen. Zu der Zeit hätten andere Dinge in ihrem Leben mehr Priorität gehabt. Damals schilderte sie im Netz: "Von einem Moment auf den anderen verändert sich meine komplette Lebenseinstellung."

Instagram / elena_miras Elena Miras

Instagram / elena_miras Elena Miras im Juni 2019

Instagram / elena_miras Elena Miras im April 2020 in Zürich



