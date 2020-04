Schwangerschafts-Endspurt bei Sandy Provázek! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin überraschte ihre Fans im November vergangenen Jahres mit einer zuckersüßen Neuigkeit: Sie und ihr Freund Felix erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Mittlerweile ist die Beauty im zehnten Monat und ihr Baby könnte jederzeit das Licht der Welt erblicken. Die werdenden Eltern sind mehr als bereit für den Familienzuwachs: Wie ihr Sohn heißen soll, wissen die beiden quasi schon seit Jahren.

"Ja, wir haben schon einen Namen – und das schon, bevor wir überhaupt das Geschlecht unseres Babys kannten", verriet die Mama in spe im Gespräch mit Promiflash. Felix und sie hätten schon als 16-Jährige – damals noch als Freunde – darüber gesprochen, wie sie ihre Kinder nennen würden. "Da war auch der Name, für welchen wir uns jetzt entschieden haben, dabei und wir waren uns in der Schwangerschaft sofort einig", erklärte Sandy.

Wie sie ihr Söhnchen nennen wollen, bleibt allerdings das Geheimnis der beiden Turteltauben. Ein winziges Detail ließ sich die Schwangere dann aber doch noch entlocken: "Er beginnt mit 'L'." Alles Weitere würden sie erst verraten, wenn der Kleine da sei.

Anzeige

Instagram / sandytereza Sandy und ihr Freund Felix

Anzeige

Instagram / sandytereza Bald-Mama Sandy Provázek

Anzeige

Instagram / sandytereza Sandy Provázek mit ihrem Partner Felix

Wie findet ihr es, dass die beiden den Namen erst nach der Geburt verraten wollen? Vollkommen okay! Schade, ich hätte ihn gern schon jetzt gewusst. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de