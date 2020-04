Bei Sandy Provázek geht es mittlerweile so richtig rund! Germany's next Topmodel-Fans dürften die hübsche Blondine noch gut aus dem Fernsehen in Erinnerung haben: 2015 war die damals 20-Jährige bei Heidi Klums (46) Castingshow dabei. Das Nachwuchsmodel aus Fellbach belegte damals den elften Platz. Nach ihrem Exit wurde es karrieretechnisch etwas ruhiger um Sandy – in Sachen Privatleben könnte es dafür nicht besser laufen: Sie bekommt bald ein Baby!

Im November vergangenen Jahres hatten die TV-Beauty und ihr Freund diese Neuigkeit mit ihren Fans geteilt. "Felix und ich wollen unser wundervolles Geheimnis nicht mehr für uns bewahren. Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie sehr wir uns freuen." Seit ihrer damals 15. Schwangerschaftswoche hält Sandy ihre Community nun schon über alles auf dem Laufenden – und zwar auch was Schwanger-Einkäufe, Shootings und Outfits angeht. Mittlerweile hat die werdende Mutter sogar bereits ihre 36. Woche erreicht – und das sieht man ihrem üppigen Babybauch auch an!

Anfang des Jahres machte Sandy auch endlich das Geschlecht ihres heranwachsenden Sprösslings öffentlich: "Boy! Wir freuen uns so sehr auf unseren kleinen Jungen. Unser Baby macht uns jetzt schon so glücklich", fieberte sie schon im Januar der Entbindung entgegen. Bleibt abzuwarten, welche weitere Details sie während ihres Schwanger-Countdowns noch ausplaudert!

Instagram / sandytereza Sandy und ihr Freund Felix

Instagram / sandytereza Sandy Provázek, Model

Instagram / sandytereza Sandy Provázek, GNTM-Bekanntheit



