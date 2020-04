In der fünften Ausgabe von Promis unter Palmen ging es mächtig zur Sache! Die noch anwesenden Bewohner der Reality-TV-Villa hatten eine regelrechte Mobbing-Session gegen ihre Kollegin Claudia Obert (58) gestartet – ihr üble Beleidigungen an den Kopf geworfen und sie immer wieder provoziert. Das Ergebnis: Die Luxuslady schmiss hin und stieg kurz vor dem Ziel aus dem Format aus. Was wohl Désirée Nick (63) zu der Aktion sagt? Schließlich machte sie von Anfang an kein Hehl aus ihrer Abneigung gegenüber Claudia.

"Ich finde bemerkenswert, dass die Gruppe eine ganze Woche gebraucht hat, um zu der Erkenntnis zu gelangen, die ich nach zehn Minuten gewonnen habe: Nämlich, dass die Frau Obert unerträglich und nicht integrierbar ist", betont La Nick jetzt im Promiflash-Interview. "Die gesamte Mannschaft hat mir doch indirekt Recht gegeben, nur dass es viel länger gedauert hat, dies zu erkennen.[...] Mit einer Obert kann man nicht reden, da hilft nur schubsen", wettert Désirée weiter – und spielt hier wohl auf die Streitsituation an, in der sie die ihre Kontrahentin buchstäblich geschubst hatte.

Désirée empfindet ganz offensichtlich kein Mitleid für die Boutiquebesitzerin. Kein Wunder: Schließlich hat Claudias freiwilliger Exit dafür gesorgt, dass die spitzeste Zunge Deutschlands nach ihrem Rausschmiss vor zwei Wochen wieder in das Format zurückkehren durfte! Was sagt ihr zu diesem Tausch bei "Promis unter Palmen"? Stimmt ab!

Anzeige

Promis unter Palmen, Sat 1. Claudia Obert und Bastian Yotta bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

Promis unter Palmen, Sat.1 Tobias Wegener und Claudia Obert bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

Promis unter Palmen, Sat.1 Désirée Nick bei "Promis unter Palmen"

Im Tausch für Claudias Exit kommt Désirée zurück – was sagt ihr dazu? Finde ich mega! Mir wäre es lieber, wenn Claudia geblieben wäre... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de