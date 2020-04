Mit diesem Comeback hätte wohl niemand gerechnet: Désirée Nick mischt wieder bei Promis unter Palmen mit! Vor zwei Wochen musste die Kabarettistin die Promi-Villa in Thailand verlassen – sie wurde von ihren Mitstreitern einstimmig rausgewählt. Viele Zuschauer bedauerten den Abgang der Berlinerin, schließlich hatte sie mit ihren Sprüchen für großartiges Entertainment gesorgt. Doch ihre Fans müssen nicht länger traurig sein: Die spitze Zunge ist wieder da!

Dass Désirée (63) am Mittwoch erneut bei "Promis unter Palmen" zu sehen sein wird, kündigte Sat.1 nun in einem kurzen Teaser an. Und kaum ist die Diva zurück in der Promi-Villa, legt sie auch gleich wieder los – ihr neues Opfer: Carina Spack (23). Denn bevor sie Désirée begrüßt, möchte das Bachelor-Babe kurz zurück in ihr Zimmer, um sich einen BH anzuziehen – eine willkommene Steilvorlage für La Nick: "Du lebst doch von deinen Hupen, da kannst du auch ohne BH gehen. Mehr ist da nicht. Was ist sonst noch da?", foppte sie Carina.

Doch das ist längst nicht alles, was Désirée Carina zu sagen hat. Sie sei froh, noch einmal mit der Tattoo-Liebhaberin sprechen zu können, denn: "Ich wünschte, du hättest nur ein Fünkchen von dem, was du an Hupen zu viel hast, an Humor und an Herzensbildung. Da ist ein großes Ungleichgewicht." Carina müsse aufpassen, dass sie nicht bald auf die Schnauze falle. Aber warum kommt Désirée überhaupt zurück? Das erfahren die Zuschauer am Mittwoch um 20:15 Uhr in Sat.1.

Sat.1 Désirée Nick, Claudia Obert und Tobias Wegener bei "Promis unter Palmen"

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Ex-"Promis unter Palmen"-Kandidatin

© SAT.1 / Richard Hübner Désirée Nick bei ihrem "Promis unter Palmen"-Einzug



