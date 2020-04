Mit der Mode gegangen? 2006 flimmerte die erste Folge von "Germany's Next Topmodel" über die TV-Bildschirme. In diesem Jahr feiert die beliebte Show ein kleines Jubiläum: 15 Staffeln GNTM! In dieser Zeit hat sich aber auch einiges geändert – von den Modetrends bis hin zur Jurybesetzung. Eine war jedoch immer dabei: Heidi Klum (46). Aber auch sie hat über die Jahre ihre Meinung zu gewissen Dingen geändert: Seit wann steht die Model-Mama auf Piercings?

In der letzten Folge zeigte sich das Topmodel hellauf begeistert vom Nippelpiercing der Kandidatin Maureens und fragte interessiert nach: "Hat das wehgetan?" "Ja, extremst", bestätigt die brünette Schönheit. Dann gibt Heidi sogar zu: "Ich würde das ja auch gerne machen. Ich finde das total sexy." Das klang vor ein paar Jahren aber noch ganz anders! In der dritten Staffel war Hana Nitsche (34) eine der wenigen GNTM-Anwärterinnen, die gepierct waren, und sie musste dafür viel Kritik einstecken: "Ich finde, wenn jemand in dem Business anfängt und schon überall ein Piercing hat, das sind dann schon sehr spezielle Sachen und das ist auch ein bisschen unprofessionell", schimpfte die Ehefrau von Tom Kaulitz (30) damals. Und auch ihr Jurykollege Bruce Darnell (62) hatte eine sehr klare Meinung zu dem Körperschmuck des jungen Models: "Hast du bei irgendeinem Covershooting der Vogue oder so ein Mädchen gesehen mit einem Piercing in der Zunge? Das geht einfach nicht!" Für Hana war das keine besonders angenehme Situation.

Heute scheinen aber nicht nur Piercings vollkommen okay zu sein. Auch Topmodel-Girls mit großflächigen Tattoos sind keine Seltenheit mehr und meist sogar sehr beliebt bei den Designern. Deshalb nahm Heidi auch die über und über tätowierte Mareike Lerch mit auf die Model-Reise.

Instagram/maureen.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Maureen, April 2020

Getty Images Hana Nitsche, Model

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch im Oktober 2019



