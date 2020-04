Das Umstyling bei Germany's next Topmodel kam nicht bei allen Kandidatinnen gut an. Während Anastasia (20) ihren neuen Look total feiert, haben einige Mädels ihre Frisuren längst wieder abgewandelt. Lucy (21) bekam beispielsweise eine Blondierung und Extensions verpasst. Inzwischen sind ihre Haare wieder kurz und dunkler. Auch Maureen zeigte sich mit Heidi Klums (46) Wahl für ihren Look eher unzufrieden. Grund genug, nun etwas an sich zu verändern!

Auf Instagram schreibt Maureen: "Ich poste endlich ein Bild von meinem aktuellen Haarstyle." Dazu veröffentlicht die Österreicherin ein Foto, das ihre neue Frisur in voller Pracht zeigt. Sie trägt nun schwarze und blonde Braids, die ihre eigenen Strähnen zusätzlich verlängern. Eigentlich hatte sich die Schönheit schon beim Umstyling längere Haare gewünscht. Damals ließ Heidi ihre Frisur aber sogar kürzen.

Den neuen Look feiern nicht nur Maureens Fans und ihre GNTM-Mitstreiterinnen. Auch Toni Dreher-Adenuga (20), Siegerin der 13. Staffel, versieht den Beitrag mit Flammen-Emojis. Sayana Ranjan, Zweitplatzierte in der 14. Ausgabe der Show, setzte drei Herzchen unter den Post.

GNTM-Kandidatin Maureen

Instagram / maureen.gntm2020.official Model Maureen

Instagram / maureen.gntm2020.official Maureen, GNTM-Kandidatin 2020



