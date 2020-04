Jennifer Lopez (50) hat juristischen Ärger! Für die schöne Musikerin läuft es aktuell eigentlich bestens: Gemeinsam mit ihrem Verlobten Alex Rodriguez (44), dessen Kids Ella (12) und Natasha (15) sowie den gemeinsamen Zwillingen Emme (12) und Max (12) genießt die "Let's Get Loud"-Interpretin das Leben als Patchwork-Familie. Doch nun muss sich die Sängerin mit einem Rechtsstreit herumschlagen: J.Lo wird von einem Fotografen wegen eines Insta-Posts verklagt!

Wie E! News berichtet, beschuldigt der New Yorker Fotograf Steve Sands die 50-Jährige, ein von ihm aufgenommenes Bild im Sommer 2017 widerrechtlich auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht zu haben. Der Schnappschuss zeigt die zweifache Mutter in der Rolle ihres "Shades of Blue"-Serien-Charakters Harlee. In der Klageschrift heißt es, Jen habe die Aufnahme genutzt, um ihre eigene Marke zu promoten – immerhin habe das Foto satte 656.000 Likes auf der Plattform bekommen. Sands verklagt die Entertainerin und ihre Produktionsfirma wegen Urheberrechtsverletzung auf eine Schadenersatzzahlung von 150.000 Dollar.

Im vergangenen Jahr wurde Jennifer Ähnliches vorgeworfen: Die Tänzerin war von einer Bildagentur wegen der Veröffentlichung eines Paparazzi-Bildes verklagt worden – ebenfalls auf 150.000 Dollar.

Getty Images Jennifer Lopez im Februar 2020

LRNYC / MEGA Jennifer Lopez während der Dreharbeiten zu "Shades of Blue"

Getty Images Jennifer Lopez bei den Film Independent Spirit Awards 2020



