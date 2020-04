Angelina (28) und Sebastian Pannek (33) haben es tatsächlich getan: Das Influencer-Pärchen, das gerade sein erstes Baby erwartet, hat ganz heimlich geheiratet! Bereits vor wenigen Tagen hatte einiges darauf hingedeutet, dass die beiden längst den Bund der Ehe eingegangen sein könnten: Erst änderte Angelina ihren Instagram-Usernamen und dann zeigte sie sich mit einem verdächtigen zweiten Ring über ihrem Verlobungsklunker. Nun machten sie es offiziell – und jede Menge Stars und Sternchen gratulierten Angie und Basti!

Mit einem Hochzeitsfoto und den Worten "Mr. und Mrs. Pannek" gaben die beiden auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts bekannt, endlich Mann und Frau zu sein. Sofort sammelten sich zahlreiche Glückwünsche von ihren Businesskollegen in den Kommentarspalten. Unter anderem wünschten ihnen auf Angelinas Profil Bloggerin Sarah Harrison (28), Ex-Bachelor-Siegerin Katja Kühne (35), YouTube-Star xLaeta, Ex-Dschungelcamp-Star Gabby Rinne (31), Musikerin Joelina Drews (24) oder auch Moderatorin Verena Wriedt (45) alles Gute.

Doch auch bei Sebastian tummelten sich jede Menge prominente Gratulanten. Neben Love Island-Star Julian Evangelos (27) oder GNTM-Siegerin Toni Dreher-Adenuga (20) richtete auch Fußballmoderator Marco Hagemann seine Glückwünsche aus. Hättet ihr erwartet, dass so viele bekannte Persönlichkeiten den beiden eine Nachricht schicken? Stimmt ab.

GeorgWenzel/face to face/ActionPress Katja Kühne im August 2018

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger im März 2020

Getty Images YouTube-Star xLaeta auf der Glow im Oktober 2018



