Darauf haben ihre Fans schon sehnsüchtig gewartet! Nachdem Angelina Heger (28) und Sebastian Pannek (33) vergangenes Jahr verkündeten, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten, folgte im vergangenen März dann die Verlobung. Seit ein paar Tagen spekulierten ihre Fans nun, dass die Turteltauben inzwischen auch schon geheiratet haben – der Grund: Angelina nennt sich im Netz seit Kurzem Pannek! Jetzt folgte endlich die offizielle Bestätigung: Angelina und Basti haben tatsächlich geheiratet!

Das bestätigte die Beauty ganz stolz mit einem Hochzeitsfoto und den Worten "Mr und Mrs. Pannek" auf Instagram : Braut und Bräutigam deuten auf dem romantischen Foto einen Kuss an – und strahlen bis über beide Ohren! Angelina trägt ein strahlend weißes Brautkleid inklusive Schleier, verdeckt ihren kugelrunden Babybauch jedoch mit ihrem Brautstrauß. Auch Basti hat sich mit einem schwarzen Anzug in Blumenprint natürlich mächtig in Schale geworfen.

Doch wie, wo und wann haben die beiden sich das Jawort gegeben? Viele Details verraten die frischgebackenen Eheleute bisher nicht. Aufgrund der aktuellen Lage dürfte eine Hochzeit im großen Kreis aber nicht möglich gewesen sein. Vermutlich waren die beiden einfach zu zweit auf dem Standesamt.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Heger, Oktober 2019

Splash News Sebastian Pannek und Angelina Heger im Juli 2019

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger im Juli 2019



