Königin Letizia (47) von Spanien arbeitet fleißig weiter! Aufgrund der aktuellen Lage müssen auch die Royals zuhause bleiben. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie dort nur die Däumchen drehen. Anstatt zu verreisen und ihre Meetings außerhalb abzuhalten, arbeiten einige Adelige wie etwa der spanische König Felipe (52) und seine Frau Letizia einfach aus dem Homeoffice! Und Letztere legt auch in ihren eigenen vier Wänden viel Wert auf guten Stil!

Neue Pressebilder zeigen die iberischen Royals jetzt in ihrem Heimbüro im Palacio de la Zarzuela in Madrid. In dem eher altmodisch möblierten Raum haben die beiden modernste Technik zur Verfügung, weshalb sie von dort aus eine Videokonferenz mit spanischen Gesundheitsbeauftragten halten konnten. Dabei waren Felipe und Letzia ziemlich elegant gekleidet: Der König trug einen schicken Anzug, und die 47-Jährige präsentierte sich gewohnt modisch in einem karierten Blazer. Einen kleinen Fashion-Vorteil bot das Arbeiten von zuhause für sie aber wohl trotzdem: Anstelle ihrer hohen Pumps trug die Beauty flache Schuhe!

Letizia arbeitete aber nicht nur gemeinsam mit ihrem Mann, sondern auch alleine im Homeoffice. Für ein Gespräch mit den Mitarbeitern eines Kinderkrankenhauses wechselte sie allerdings den Raum. Ihr zweites Büro ist im Vergleich zu dem ersten völlig modern eingerichtet und ganz in Weiß gehalten.

Getty Images Königin Letizia und König Felipe von Spanien im April 2020 in Madrid

Getty Images Königin Felipe und Königin Letizia im April 2020 in Madrid

Getty Images Königin Letizia im April 2020 in Madrid



