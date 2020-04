Zu Königin Margrethes Geburtstag werden die Royals ganz besonders kreativ! Das dänische Adelsoberhaupt wird heute 80 Jahre alt. Normalerweise würde das Geburtstagkind das wahrscheinlich groß feiern – aufgrund der aktuellen Lage kann Margrethe jedoch keinen Besuch empfangen. Nichtsdestotrotz wollten es sich die Royals anderer Königshäuser nicht nehmen lassen, ihr gebührend zu gratulieren – darum meldeten sie sich einfach per Videochat!

Das dänische Königshaus veröffentlichte auf Instagram ein Video, das Margrethe zu Tränen gerührt haben dürfte: Unter anderem setzten sich König Carl Gustaf (73) und Königin Silvia von Schweden (76) vor die Linse, um ihrer Kollegin alles Gute zu wünschen, und nannten sie dabei ganz vertraut bei ihrem Spitznamen: "Liebe Tante Daisy, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!" Auch ihre Tochter Kronprinzessin Victoria (42) ließ der 80-Jährigen zusammen mit ihrer Familie liebe Grüße da.

Die schwedischen Royals waren aber bei Weitem nicht die einzigen Adeligen, die sich zu dem Geburtstag per Videocall meldeten: Auch die norwegischen, luxemburgischen, belgischen, niederländischen und spanischen Royals gratulierten zu Margrethes Ehrentag! König Felipe (52) erklärte in dem Clip: "Liebe Tante Daisy, wir machen bei dieser Überraschung mit, weil wir an deinem 80. Geburtstag nicht vor Ort sein können." Seine Frau Letizia (47) machte aber Hoffnung: "Ich bin mir aber sicher, dass wir schon bald alle zusammen feiern können. Bitte sende herzliche Grüße von uns an deine ganze Familie!"

Getty Images Königin Margrethe im Januar 2012 in Kopenhagen

Getty Images König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden im Dezember 2014 in Paris

Getty Images Königin Letizia und König Felipe von Spanien im November 2017 in Madrid

