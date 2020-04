Diesen Let's Dance-Star seht ihr zurzeit an der Spitze! Bei der Tanzshow geht es allmählich in die heiße Phase. Nachdem Loiza Lamers (25) in der vergangenen Folge zum zweiten Mal gehen musste, kämpfen jetzt nur noch sieben Promis um den Sieg. Aber wer wird in der kommenden Folge die beste Figur machen? In einer Promiflash-Umfrage ist Luca Hänni (25) der eindeutige Favorit!

Schon in der vergangenen Woche konnte der DSDS-Star sich in die Herzen der Promiflash-Leser tanzen. Auch dieses Mal stimmten 390 von insgesamt 1.143 Fans [Stand: 24.04., 15:30 Uhr] für den Sänger ab. Damit sehen 34,1 Prozent Luca bei "Let's Dance" ganz vorne. Auf dem zweiten und dritten Platz landen dieses Mal Lili Paul-Roncalli (21) und Tijan Njie (28) mit 294 und 171 der abgegebenen Stimmen. Mit gerade einmal 18 Stimmen, also 1,6 Prozent, bildet Comedian Martin Klempnow (46) das Schlusslicht. Ilka Bessin (48) konnte in dieser Woche gerade einmal 59 Zuschauer von sich überzeugen.

Laura Müller (19) sorgte in den vergangenen Tagen für besonders aufregende Neuigkeiten: Sie hat sich mit ihrem Freund Michael Wendler (47) verlobt. Zusätzliche Sympathiepunkte hat ihr das bei den "Let's Dance"-Fans allerdings nicht eingebracht. Mit gerade einmal 79 Stimmen landet sie auf Platz fünf.

Getty Images Luca Hänni und Christina Luft bei "Let's Dance", Februar 2020

Getty Images Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató in der ersten "Let's Dance"-Liveshow, Februar 2020

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller



