Das wussten vermutlich die wenigsten über Martin Klempnow (46)! Aktuell tanzt sich der Komiker bei Let's Dance Runde für Runde weiter. Dass er sonst gerne mit Bräunungscreme und pinker Kappe als Dennis aus Hürth auf der Bühne steht, dürfte vielen Zuschauern bekannt sein. Doch andere Details aus dem Leben des 46-Jährigen lagen bisher eher im Dunkeln: Nun deckte der Comedian ein paar Geheimnisse aus seinem Leben auf!

Gegenüber Exclusiv enthüllte der Tanzpartner von Marta Arndt (30): Er verdient seine Brötchen nicht nur mit Comedyshows und TV-Auftritten – er arbeitet auch als Synchronsprecher. So ist Martin unter anderem in einer Müller-Milchreis-Werbung zu hören! Wenn er mal nicht arbeitet, schaltet der Schauspieler gerne selbst den Fernseher ein und freut sich dabei besonders auf Sendungen mit Robert Geiss (56).

Doch nicht nur Geheimnisse solcher Art lüftete er in der RTL-Sendung. Er erzählte auch davon, dass er als Kind als Legastheniker eingestuft wurde. Heute habe er aber keine Schwierigkeiten mehr mit dem Lesen und Schreiben. Auch karrieretechnisch gab es in Martins Leben einige Stolpersteine: So rieten ihm seine früheren Berater davon ab, die Figur Dennis aus Hürth zu spielen. Über diesen Ratschlag setzte sich Martin hinweg – und der Erfolg gab ihm Recht. Inzwischen verzichtet er komplett auf ein Management.

Getty Images Martin Klempnow und Marta Arndt bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Martin Klempnow, "Let's Dance"-Kandidat 2020

Getty Images Martin Klempnow als Dennis aus Hürth



