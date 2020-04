Ist bei Let's Dance womöglich der falsche Promi ausgeschieden? Am Freitag stand die Tanzshow unter dem Motto "TV Melodien". Laura Müller (19), Tijan Njie (28) und Co. mussten sich aber nicht nur mit ihren Einzeltänzen beweisen, diesmal stand auch der alljährliche Discofox-Marathon an. Martin Klempnow (46) konnte dabei nicht überzeugen. Er musste die Show verlassen – sehr zum Ärger vieler Zuschauer, wie sich nun zeigt: Sie finden, Ilka Bessin (48) hätte gehen müssen!

Glänzen konnten sowohl Martin als auch Ilka an diesem Abend nicht. Sie landeten nach der Jury-Bewertung auf den letzten beiden Plätzen. Dass die Komikerin es aber auch diesmal wieder durch die Zuschaueranrufe in die nächste Runde geschafft hat, empörte jetzt viele Fans: "Ilka ist eine supertolle Frau, aber tanzen kann sie einfach nicht. Martin hätte es wirklich mehr verdient!" oder "Das ist doch die größte Verarsche hier! Ich liebe Ilka, aber sie hätte heute wirklich gehen MÜSSEN", ließen nur zwei User auf Instagram Dampf ab.

Martin gab sich nach seinem "Let's Dance"-Aus dagegen entspannt. "Ich habe echt gedacht, ich fliege in der ersten Folge raus. Und jetzt ist die Tanzreise hier für mich vorbei. Ich habe davor ja noch nie in meinem Leben getanzt", meinte der Schauspieler kurz nach der Entscheidung.

