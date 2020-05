Vergangenen Freitag war es wieder so weit: Ein weiterer Let's Dance-Kandidat ist aus dem TV-Wettstreit ausgeschieden. Dabei traf es Martin Klempnow (46), dessen jüngste Performance mit Tanzpartnerin Marta Arndt (30) die Zuschauer einfach nicht überzeugen konnte. Mit seinem Rauswurf ging der Comedian überraschend entspannt um. Dagegen hat jemand anderes ganz schön an dem Abgang des 46-Jährigen zu knabbern: Ilka Bessin (48) vermisst ihren Mitstreiter!

"Dass er jetzt weg ist, ist so, als wäre ein Freund gegangen, das hört sich so bekloppt an, der ist ja nicht aus dem Leben weg, aber es ist heute für mich sehr emotional", gab die Komikerin im Interview mit RTL zu. Immerhin hätten sich die 48-Jährige und der 46-Jährige auf Anhieb gut verstanden – und waren zudem noch Garderobenachbarn. "Martin ist ein ganz toller Mensch. Man kennt Dennis aus Hürth, aber der Charakter, der dahintersteckt, ist so ein höflicher, netter, zuvorkommender Mensch, er ist total lustig", schwärmte die Blondine.

Aber auch Martin konnte nur in den höchsten Tönen von seiner Kollegin sprechen: "Ilka Bessin ist ein ganz, ganz toller Mensch, wir haben immer zusammen in der Garderobe abgehangen", erinnerte er sich ebenfalls. Obwohl sich die zwei vorher bereits kannten, habe die "Let's Dance"-Erfahrung sie zusammengeschweißt.

