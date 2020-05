Dass man bei Let's Dance ordentlich Pfunde verliert, ist schon längst kein Geheimnis mehr. Zahlreiche Kandidaten speckten während der Dreharbeiten ordentlich ab. Einer von ihnen war im vergangenen Jahr Oliver Pocher (42) gewesen. Der Comedian hatte die Show tatsächlich fünf Kilo leichter verlassen. Martin Klempnow (46) will genau das seinem Kollegen nun nachmachen. Mehr noch – er will Oli und seine verlorenen Pfündchen sogar übertrumpfen!

Bereits im März bemerkte Martin erste Abnehm-Erfolge – anstatt 98 Kilogramm brachte er nur noch 94,8 Kilo auf die Waage. Damit hat er Oli zwar noch nicht getoppt, war allerdings schon auf einem guten Weg. Vergangene Woche wählten ihn die Zuschauer aus der Sendung und das bedeutete für den Entertainer: Tag der Wahrheit! Konnte er die Gewichts-Battle gegen Oli für sich entscheiden? "Ich weiß es nicht genau, aber Oli, es tut mir leid. Es war auf jeden Fall mehr", gab Martin kurz nach seinem Ausscheiden im Interview mit RTL preis.

Doch der Synchronsprecher scheint ein ziemlich fairer und ehrlicher Gewinner zu sein. Denn er räumt ein, dass er ja generell mehr als Oli wiege und somit auch schneller Gewicht verliere. "Oli ist eher so ein Schmaler-Mittag-Typ, der eine kleine Plauze hat und einfach immer mit-schwanger wird [...]. Und bei mir ist es halt so, ich bin so geboren worden. Was der wiegt, das habe ich bei der Geburt gewogen", scherzte Martin abschließend.

