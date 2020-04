Damit hatte wohl keiner mehr gerechnet: Nachdem sich Daniela Katzenberger (33) und Jennifer Frankhauser (27) nach dem Tod von Jennys Vater zerstritten hatten, herrschte jahrelange Funkstille zwischen den Halbschwestern. Vor allem ihre Mutter Iris Klein (52) hatte bisher immer wieder erfolglos versucht, ihre Töchter zur Vernunft zu bringen. Bis jetzt: Die beiden haben sich nämlich ausgesöhnt. Ihr Elternteil ist vor allem glücklich darüber, wie einfach diese Versöhnung letztlich war.

"Dann stand sie mit den Brötchen vor der Tür und es war gar kein Drama und sie haben sich gar nicht ausgesprochen, sondern alles war wieder wie früher", fasst die Dunkelhaarige bei Marco Schreyl – Der Talk das Wiedersehen der ehemaligen Streithähne noch einmal zusammen. Dass sie gar nicht viele Worte gebraucht haben, um wieder zueinanderzufinden, mache Iris einfach total stolz. "Trotz Krise bin ich aktuell die glücklichste Mama der Welt", freut sie sich.

Auch Jenny selbst weiß, welche Freude sie ihrer Mama mit der Annäherung machen konnte. In der Vergangenheit habe Iris total unter dem Zoff gelitten. "Natürlich hat sie mich ständig darauf angesprochen und an Weihnachten war es besonders schlimm, weil wir da eigentlich immer zusammen waren und da ist nicht alles vollständig", meinte sie in der Talkshow.

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL2 Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL II Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser bei "Familienglück auf Mallorca"

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Dezember 2019



