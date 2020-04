Auch in der 15. Staffel von Germany's next Topmodel werden wieder die Krallen ausgefahren: In den vergangenen Folgen gerieten Heidi Klums (46) "Meeedchen" mehrfach heftig aneinander – häufig mit dabei: Larissa Neumann. Die Dreharbeiten liegen für sie und ihre Kolleginnen schon Monate zurück. Aber Larissas Freund bekam die Zickereien erst jetzt im TV zu Gesicht und war anscheinend ein wenig geschockt von ihrem Verhalten.

Das verriet die Beauty jetzt in einem YouTube-Video ihrer einstigen Mitstreiterin Johanna (21). Sie betonte, dass die Ausstrahlung für sie nicht so schön sei. Offenbar erkennt sie sich selbst nicht wieder. "Auch mein Freund meinte zu mir, dass die Larissa, die er im Fernsehen sieht, nicht die Larissa ist, die er privat kennt." Genau das hätten auch viele andere zu ihr gesagt.

"Klar, ich habe Aussagen getroffen, die auch so meinem Mund kamen, die ich aber nie so böse gemeint habe", erklärte die 20-Jährige. Im Nachhinein würde sie jetzt vieles anders machen. Im Endeffekt sei das alles vor Monaten passiert und mittlerweile haben sich die Wogen zwischen den Models wohl geglättet. "Ich habe mich ja auch mit vielen Mädels ausgesprochen und mich entschuldigt", betonte sie.

Instagram / larissa.gntm2020.official Larissa Neumann im März 2020

Instagram / larissa.gntm2020.official Larissa Neumann im März 2020

Instagram / lijana.gntm2020.official Larissa und Lijana, GNTM-Kandidatinnen



