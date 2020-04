Neues Update von Jasmin Tawil (37)! Anfang April meldete die Ex-Frau von Adel Tawil (41) sich mit überraschenden Neuigkeiten bei ihren Fans: Sie ist nach fünf Jahren wieder nach Deutschland zurückgekehrt! Aufgrund der aktuellen Lage entschied die Schauspielerin sich dazu, die Vereinigten Staaten lieber zu verlassen. Mit dabei natürlich auch: Ihr Sohnemann Ocean Malik. Doch was ist eigentlich mit dem Vater des Kleinen – besteht noch Kontakt?

In ihrer Instagram-Story stellte Jasmin sich nun einigen Fan-Fragen. Ein Abonnent wollte dabei wissen: "Wo ist denn der Papa von Ocean, kann er ihn auf die Entfernung sehen?" – die Antwort lautet: Ja, zumindest in der Zukunft. "Er wird uns besuchen", verkündet die 37-Jährige. Wie und wann das sein wird, verrät sie allerdings nicht. Aufgrund der aktuellen Lage dürfte sich ein Besuch zunächst eher kompliziert gestalten. Oceans Vater, dessen Identität geheim bleiben soll, lebt vermutlich nach wie vor in den USA.

Jasmin ist offenbar heilfroh, wieder in der Heimat zu sein. "Traumhaft schön. Deutschland ist einfach einzigartig", schwärmt sie in ihrer Story. Anschließend verrät die Blondine noch, wie es um ihre aktuelle Wohnsituation steht: "Ocean und ich haben unser eigenes Apartment mit Garten in einer super Nachbarschaft – zum Glück!", freut sich Jasmin.

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

Instagram / jasmintawil Ocean Malik Tawil und Jasmin Tawil in Newport Beach im Januar 2020

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean Malik in Deutschland

