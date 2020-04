Na, da haben die Stylisten ja mal wieder ganze Arbeit geleistet! Freitags ist ganz Deutschland wieder im Tanzfieber: Es geht in die nächste Let's Dance-Runde. Neben den Promi-Tänzen können sich die Zuschauer aber auch jedes Mal auf die skurrilen Looks von Jorge Gonzalez (52) freuen. Für die heutige Folge hat sich der Juror etwas besonders Extravagantes ausgedacht: Er sorgt mit zwei Haar-Kugeln auf dem Kopf für ordentlich Aufsehen!

Da staunten die Show-Kollegen nicht schlecht: Im Overall im Siebzigerjahre-Stil und einer XXL-Frisur, die aus zwei riesigen, rötlichen Haarkugeln besteht, nahm er neben Joachim Llambi (55) und Motsi Mabuse (39) Platz. Klar, dass da neckische Kommentare nicht lange auf sich warten ließen. "Ich habe zwei Kugeln auf dem Kopf, ich bin der Jorge?!", witzelte Moderator Daniel Hartwich (41) in Anspielung an ein bekanntes Ballermann-Lied. Auch Llambi musste da seinen Senf dazugeben: "Zwei Kokosnüsse auf dem Kopf!"

Auch das TV-Publikum rätselte über die Bedeutung von Jorges Haarpracht: "Sind das Pubertätspickel auf Joges Kopf?", scherzte ein Twitter-User. "Jorge sieht heute aus wie 'ne schiefe Micky Maus", überlegte ein anderer. Neben rätselnden Beiträgen gab es aber auch Lob für den Tanz-Experten: "Ich bin Woche für Woche wieder von Jorges Styling beeindruckt", lautete ein weiterer Tweet.

TVNOW / Stefan Gregorowius Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, Jury von "Let's Dance"

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez, "Let's Dance"-Juror

Getty Images Jorge Gonzalez im Juni 2019 beim "Let's Dance"-Finale



