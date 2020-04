Jennifer Frankhauser (27) hatte in den vergangenen Monaten einfach kein Glück mit Männern! Nach der Trennung von Hakan Akbulut ging auch die Beziehung zu ihrem bis dato letzten Freund Steffen in die Brüche. Aber davon lässt sich die ehemalige Dschungelcamp-Gewinnerin nicht unterkriegen: Sie sucht weiter nach ihrem Mr. Right. Ob das vielleicht Tobias Wegener (27) ist? Zumindest haben die beiden jetzt im Netz gefirtet.

Während Jennys Fragerunde in ihrer Instagram-Story meinte ein Fan, dass der Promis unter Palmen-Star gut zu ihr passen würde. Ein Vorschlag, den die Halbschwester von Daniela Katzenberger (33) nicht unkommentiert ließ: "Das höre ich tatsächlich öfter, ist ein lustiger Typ." Dazu verlinkte sie den Love Island-Hottie, Tobi repostete das Ganze und bedankte sich für das Kompliment. Zumindest scheinen sich die beiden sympathisch zu sein.

Eines stellte Jenny übrigens klar: Sie sei auf jeden Fall bereit, ihr Herz wieder zu verschenken. "Wenn er kommt, dann kommt er. Ich konzentriere mich momentan aber nur auf mich und und bin sehr glücklich damit", erklärte sie. Findet ihr, dass Jenny und Tobi ein schönes Paar abgeben würden? Stimmt ab!

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser im Februar 2020

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, TV-Bekanntheit

Instagram / jenny_frankhauser TV-Star Jennifer Frankhauser

Findet ihr, dass Jenny und Tobi ein schönes Paar abgeben würden? Ja, auf jeden Fall! Nein, nicht wirklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



