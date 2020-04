Gute Nachrichten für alle GZSZ-Fans: Chryssanthi Kavazi (31) ist bald wieder in der beliebten Vorabend-Serie zu sehen! Aktuell befindet sich die Frau von Tom Beck (42) noch in der Babypause. Am 8. Oktober war die gebürtige Griechin das letzte Mal als Laura in der Serie zu sehen, einen Monat später kam ihr Sohn zur Welt. Seitdem dreht sich ihr Leben vor allem um ihren kleinen Jungen – doch nur Mama zu sein reicht der 31-Jährigen nicht!

"Ich liebe meine Arbeit und bin am Set immer von tollen Menschen umgeben, dementsprechend fiel es mir sehr schwer, in die Babypause zu gehen. Der Abschied war somit sehr tränenreich. Umso mehr freue ich mich, bald wieder zurück am Set zu sein", erzählte sie gegenüber RTL. Außerdem versprach sie, dass Laura mit einem großen Knall wiederkommen und ihre Rückkehr eine große Überraschung für Philip (Jörn Schlönvoigt, 33) und Felix (Thaddäus Meilinger, 38) sein werde. "Und das schon sehr bald: Im Sommer 2020!"

Nicht nur, dass Chryssanthi bald wieder bei GZSZ zu sehen sein wird – sie kann sich vorstellen, noch eine ganze Weile in dem Daily-Format mitzuwirken: "Meine Rolle hat viele Gesichter, was für mich super ist, weil ich immer eine andere Laura spielen darf. Deswegen wird es nie langweilig. Wenn die Autoren mir weiterhin so interessante Geschichten schreiben, wäre ich definitiv verrückt, GZSZ zu verlassen", erzählte sie im Interview.

Chryssanthi Kavazi mit ihrem Sohn

Chryssanthi Kavazi, April 2020

Tom Beck und Chryssanthi Kavazi bei der 25. Festlichen Operngala für die Deutsche AIDS-Stiftung



