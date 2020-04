Natascha Ochsenknecht (55) kann nicht glauben, was bei Promis unter Palmen zwischen den Bewohnern abgeht. In der aktuellen Folge wurde Claudia Obert (58) von ihren Mitbewohnern heftig gemobbt, extrem gereizt und sogar übel beschimpft. Vielen Zuschauern gingen diese Aktionen zu weit, auch Natascha. Jetzt machte die 55-Jährige deutlich, was sie von dem Verhalten der Show-Teilnehmer gegenüber Claudia hält: Das Ex-Model ist einfach nur entsetzt.

"Ist das nicht unfassbar! Jetzt sieht man mal, wie Menschen sich fühlen, die so krass gemobbt werden", entrüstete sich Natascha in einem Clip auf ihrem Instagram-Account. Nicht alle hätten ihrer Meinung nach die Chance, wie Claudia aus der Situation einfach auszusteigen. "Andere Menschen erleben diese Schikane täglich über Jahre und das macht sie krank", betonte Natascha weiter. Auch das Verhalten von Matthias Mangiapane (36) ist der Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (64) ein Dorn im Auge. Sie zweifelte an seiner Freude über die Rückkehr von Désirée Nick (63). Die scharfzüngige Kabarettistin ist aktuell als Ersatz für Claudia in die Promi-Villa zurückgekehrt.

Das Verhalten der anderen Kandidaten gegenüber Claudia fand Natascha schlimm:"Wie können die Menschen so brutal sein? Das ist so widerlich, asozial und primitiv!" Dabei interessiert Natascha auch die Meinung ihrer Follower zu diesem Thema. Sie fragte ihre Anhänger: "Was denkt ihr dazu?"

Promis unter Palmen, Sat 1. Claudia Obert und Bastian Yotta bei "Promis unter Palmen"

Promis unter Palmen, Sat.1 Désirée Nick bei "Promis unter Palmen"

Getty Images Natascha Ochsenknecht im Dezember 2019 in Köln



