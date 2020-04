Diese beiden scheinen verliebt zu sein wie am ersten Tag! Seit Ende 2016 ist Aurora Ramazzotti (23) wieder in festen Händen: Ihr Herz hat sie an Goffredo Cerza verschenkt. Immer wieder zeigt sich das Paar verliebt im Netz, auf Reisen oder auf so manchem Event. Nun veröffentlicht die Tochter von Michelle Hunziker (43) und Eros Ramazzotti (56) einen neuen Liebesbeweis im Netz und dieser zeigt: Zusammen mit ihrem Goffredo genießt Aurora gerade eine ziemlich verschmuste Zeit!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht die 23-Jährige zwei zuckersüße Schnappschüsse von sich und ihrem Freund. Darauf zeigen sich die zwei einerseits ziemlich verträumt und andererseits total verspielt. Mit den Worten "immer mehr" und einem Herz-Emoji macht die brünette Beauty deutlich, dass sie von ihrem Partner offenbar nicht genug bekommen kann.

Fast vier Jahre gehen Aurora und Goffredo nun schon gemeinsam durchs Leben. Den Segen von Mama Michelle hatten die zwei von Anfang an. "Er ist total verliebt in sie und sie total verliebt in ihn. Es war wirklich wichtig für Aurora, dass sie jemanden findet, der sie liebt", erzählte die Moderatorin in einem früheren Interview mit spot on news.

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti, Tochter von Michelle Hunziker

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und ihr Freund Goffredo Cerza

Instagram / therealauroragram Goffredo Cerza und seine Freundin Aurora Ramazzotti



