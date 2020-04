Für Laura Müller (19) kann es aktuell gar nicht besser laufen! Hinter der Freundin von Michael Wendler (47) liegen aufregende Zeiten: Ihr Liebster hielt doch glatt um ihre Hand an. Nur wenige Tage später muss sie nun wieder auf dem Let's Dance-Parkett zeigen, was sie drauf hat. Doch wer denkt, dass Laura sich wegen der puren Liebes-Euphorie sich kaum noch aufs Training konzentrieren konnte, liegt absolut falsch: Während sie in den vergangenen Wochen eher im Mittelfeld herumtanzte, sahnte sie in der heutigen Episode ihre beste Bewertung der Staffel ab!

Für die Influencerin stand ein heißer Tango auf dem Plan, der die Jury glatt vom Hocker haute: "Ich hatte Gänsehaut. Du hast das so fein gemacht. Der richtige Ausdruck, die richtige Körperhaltung. Ich gebe zu, das war dein bester Tanz bis jetzt", schwärmte Motsi Mabuse (39). Und selbst Brocken Joachim Llambi (55) konnte sich zu einem dicken Lob durchringen: "Laura, das war sehr, sehr gut. Weil es von der Bewegung, der Geschwindigkeit gut war!" Das Fazit: 26 Punkte – Lauras persönliche Bestleistung!

Ob Michas Frage aller Fragen die 19-Jährige regelrecht zu dieser Glanzleistung beflügelt hat? Die kürzliche Verlobung thematisierte sie selbst nur wenig in der Show. Im Einspieler schwärmte sie lediglich: "Mein Traummann hat mich gefragt und ich habe ja gesagt. Dass es jetzt so weit ist, habe ich nicht mit gerechnet!"

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

Getty Images Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance"



