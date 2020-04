Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) haben am vergangenen Montag ihre Verlobung bekannt gegeben. Auf der Dachterrasse eines Kölners Hotels war der Schlagerstar bei Kerzenschein vor der 19-Jährigen auf die Knie gegangen. Dabei hatten viele Fans darauf spekuliert, dass er ihr während einer Let's Dance-Liveshow einen Antrag machen würde. Laura betonte allerdings, dass sie das auf keinen Fall wolle. Und auch wenn ihre Kollegen den romantischen Moment nicht persönlich miterleben konnten, ließen sie es sich nicht nehmen, den beiden herzlich zu gratulieren.

Auf rtl.de wurde nun ein Video mit ganz lieben Grüßen der "Let's Dance"-Familie veröffentlicht. "Wir wünschen euch alles Gute zur Verlobung", rufen Tijan Njie (28) und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (31) in die Kamera. Auch Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39) beglückwünschen die Turteltauben – genau wie Ilka Bessin (48) und Erich Klann (33). Die zwei hoffen sogar auf eine Einladung zum großen Tag von Laura und Michael. "Also wir kommen auf jeden Fall vorbei. Ich bin gerne in Miami bei einer Hochzeit dabei", erklärte die Komikerin.

Bevor die Einladungen überhaupt verschickt werden können, müssen sich Braut und Bräutigam aber erst einmal auf ein Datum und eine Location einigen. Laura und Michael möchten nämlich vor laufender Kamera in Las Vegas Ja zueinander sagen – das Problem: Das RTL-Kamerateam darf aufgrund der aktuellen Gesundheitslage vermutlich nicht einreisen.

Instagram / tijan.njie Tijan Njie und Kathrin Menzinger beim "Let's Dance"-Training

Instagram / erichklann Ilka Bessin und "Let's Dance"-Profi Erich Klann

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler



