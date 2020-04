Und plötzlich ist alles anders! Paola Maria (26) und ihr Mann Sascha Koslowski (33) sorgten vor wenigen Tagen für die Überraschung schlechthin: Sie werden wieder Eltern! Für die YouTuber ist es tatsächlich nicht das erste Kind – sie sind bereits Mama und Papa des kleinen Leonardo (1). Damit weiß Paola ja eigentlich schon, was während der Schwangerschaft so auf sie zukommt, oder? Nicht ganz, denn diese Schwangerschaft ist mit ihrer letzten absolut nicht zu vergleichen.

In einem YouTube-Video plaudert die werdende Mutter jetzt offen über Baby Nummer zwei und welche Unterschiede sie zur ersten Schwangerschaft bereits festgestellt hat. "Bei Leonardo hatte ich nur Hunger, ich wollte nur futtern, wirklich, mein einziger Lebensinhalt war in dieser Zeit das Essen. Ich habe es geliebt, zu essen", gibt die 26-Jährige preis. Das sehe momentan ganz anders aus – allein wenn sie aktuell an Essen denkt, werde ihr extrem übel: "Ich habe fast gar kein Hungergefühl, ich muss mich zwingen, etwas zu essen. Also was das Essen angeht, ist es komplett unterschiedlich."

Auch Paolas Stimmung ist eine ganz andere: "Ich bin in dieser Schwangerschaft viel ängstlicher als wie bei Leonardo, sehr nachdenklich und müde. Ich bin so unglaublich müde und launisch", erklärt sie weiter. Sie sei zwar unheimlich glücklich, wieder schwanger zu sein, aber einfach auch so emotional, dass sie manchmal Kleinigkeiten total aus der Bahn werfen.

Anzeige

YouTube / Paola Maria Paola Maria, YouTuberin

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria im April 2020

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de