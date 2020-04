Wie groß ist die Enttäuschung bei Martin Klempnow (46)? Bei Let's Dance geht es langsam in die heiße Phase: Nur noch sechs Paare werden in der nächsten Folge auf dem Parkett ihr tänzerisches Talent beweisen dürfen. Auf den Hüftschwung von Martin Klempnow müssen die Fans nach der vergangenen Show verzichten – die Jurybewertung und die Zuschaueranrufe reichten für den Komiker nicht aus. Doch wie geht es Martin nun mit dem Rauswurf?

Er trägt die Entscheidung mit Fassung. Im Exclusiv-Interview mit Frauke Ludowig (56) wirkte Martin tatsächlich trotz Exit recht gut gelaunt: "Ich bin total entspannt", versicherte er. Gerne wird er sich an seine Teilnahme am Format erinnern und die eine oder andere Tanzstunde mit Marta Arndt (30) vermissen. Allerdings ist auch ein siebter Platz ein voller Erfolg für den 46-Jährigen: "Ich habe echt gedacht, ich fliege in der ersten Folge raus. Und jetzt ist die Tanzreise hier für mich vorbei. Ich habe davor ja noch nie in meinem Leben getanzt", gab er sich bescheiden.

Was Martin jetzt in seiner tanzfreien Zeit macht? "Ich fahre morgen in den Baumarkt", berichtete er über sein nächstes Vorhaben. Statt mit Marta im Tanzstudio herumzuwirbeln, wird der Dennis aus Hürth-Darsteller nun erstmal seinen Wintergarten auf Vordermann bringen.

