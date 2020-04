True Thompson (2) ist ab sofort auf drei Rädern unterwegs! Die Tochter von Khloe Kardashian (35) ist mittlerweile schon zwei Jahre alt – und lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Ihre berühmte Mama hält die Meilensteine für ihre Netz-Gemeinde fest und begeistert die Fans mit zuckersüßen Updates. Mittlerweile versucht sich ihre Kleine schon an den ersten modischen Experimenten und bringt ihre Lieben mit putzigen Gesangseinlagen zum Schmunzeln. Nun probiert sich das Kardashian-Jenner-Mitglied zum ersten Mal auf einem fahrbaren Untersatz aus!

In Khloes Instagram-Story ist True dabei zu sehen, wie sie voller Begeisterung ihr neues Dreirad inspiziert. True sitzt in einem süßen Leo-Kleid auf ihrem glänzenden, rosafarbenen Gefährt. Neben einer kleinen Spritztour, die die Zweijährige bereits toll meistert, scheint am Ende dann aber die Klingel am Lenker doch noch etwas interessanter zu sein.

Ob True die Dreiradkünste bis zu ihrer großen Geburtstagssause wohl perfektioniert haben wird? Die kleine Maus feierte zwar am 12. April schon ihren Ehrentag im Kreise ihrer Eltern – wegen der aktuellen Gesundheitslage konnten aber keine Gäste mit dabei sein. Daher will Mama Khloe in einigen Monaten eine zweite Sause für ihren Liebling organisieren, mit allen Freunden von True!

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und True Thompson

