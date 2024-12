Khloé Kardashian teilt festliche Tanzparty mit ihren Kids

Khloé Kardashian (40) sorgt in der Adventszeit für strahlende Kinderaugen. Die Reality-TV-Bekanntheit teilte in ihrer Instagram-Story eine Reihe an Videos ihrer kleinen Tanzgruppe, bestehend aus Tochter True (6), Sohn Tatum (2) und Nichte Dream (8). Die drei Kinder zeigten in passender Weihnachtskleidung vor einer riesigen, beleuchteten Tanne eine liebevoll einstudierte Choreografie. Besonders Tatum konnte sich dabei über den Applaus und das Anfeuern seiner Mutter freuen, die den zauberhaften Moment hinter der Kamera sichtlich genoss.

Während Tatums Tanzeinlage hielten sich True und ihre Cousine Dream an den Händen und drehten sich lachend im Kreis. In einem weiteren Video hörte man einen der kleinen Tänzer rufen: "Los geht's", bevor sie erneut mit voller Energie loslegten. Khloé, die das Fest der Liebe besonders schätzt, hatte ihr Haus bis ins kleinste Detail festlich geschmückt. Neben glitzernden Lichterketten und eiszapfenförmigen Baumornamenten wurden auch beleuchtete Dekorationen auf Tischen und Arbeitsflächen platziert. Der Weihnachtsbaum erregte sogar die Aufmerksamkeit der Familienkatze Baby Kitty, die mit dem Baumschmuck spielte.

Khloé setzt alles daran, dass ihre Kinder die Saison in vollen Zügen genießen. Sie erklärte gegenüber Bustle, wie sehr sie es schätze, dass True und Tatum, die sie mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (33) hat, als Geschwister aufwachsen können, da sie selbst in einer großen Familie groß wurde. Auch Dream, deren Eltern Rob Kardashian (37) und Blac Chyna (36) sind, ist ein gern gesehener Gast im Kardashian-Haushalt.

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, True und Tatum Thompson im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Robert Kardashian mit seiner Tochter Dream

Anzeige Anzeige

Anzeige