Verpasste Weihnachtsfeier: So geht es Khloé Kardashians Kids

Für Khloé Kardashian (40) und ihre Kids True (6) und Tatum (2) liefen die Weihnachtsfeiertage in diesem Jahr etwas anders ab als sonst: Weil die zwei Kleinen krank waren, konnten sie nicht an der großen Feier mit dem Rest des Kardashian-Jenner-Clans teilnehmen. Auf Instagram gibt der TV-Star seinen Fans nun aber ein kleines Update bezüglich der Gesundheit seines Nachwuchses. "Tatum war am Wochenende vor Weihnachten sehr krank, aber jetzt geht es ihm bestens. [...] True hatte 40 Grad Fieber. Es war wirklich beängstigend. Es war furchtbar. Aber jetzt geht es ihr langsam wieder besser", erzählt sie in ihrer Story.

Khloé und ihre Sprösslinge mussten über die Feiertage aber letztendlich doch nicht ganz auf die Familie verzichten. Wie sie weiter ausführt, seien sie nämlich noch zu ihrer Mama Kris Jenner (69) gefahren. "Wir waren gestern noch alle bei meiner Mutter. [True] hat in einem anderen Zimmer geschlafen, während ich Frühstück gemacht habe", berichtet die kleine Schwester von Kim Kardashian (44). Sie haben dann noch versucht, ein wenig weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen – jedoch seien selbst die Geschenke nicht interessant für die Sechsjährige gewesen. "Da weiß man, dass sein Kind krank ist, wenn es sich nicht einmal über das Spielzeug vom Weihnachtsmann freuen kann. Armes, armes Ding", verdeutlichte die 40-Jährige.

Über den Gesundheitszustand ihrer Kinder informierte der The Kardashians-Star seine Fans vor wenigen Tagen im Netz. "Tatum war die ganze Woche krank und jetzt ist meine TuTu auch krank", offenbarte sie und betonte gleichzeitig, sehr traurig über das Versäumen der Feier mit dem Rest ihrer Familie zu sein: "Das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit werden wir Heiligabend verpassen." Am meisten sorgte Khloé sich jedoch um True und ihren zweijährigen Sohn. "Ich fühle mich so schlecht für meine kleinen Kranken. Das ist gar nicht spaßig, aber ich bete, dass es morgen besser ist für Santa", erläuterte sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Kris Jenner, True Thompson, Khloé Kardashian und Tatum Thompson an Thanksgiving

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kids Tatum und True Thompson, September 2024

Anzeige Anzeige