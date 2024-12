Khloé und ihre Kinder verpassen Kardashian-Weihnachtsfeier

Für Khloé Kardashian (40) starten die Feiertage etwas gedämpfter als üblich: Grund dafür sind ihre beiden Kinder Tatum (2) und True (6), denn sie liegen flach. Daher muss die Weihnachtsfeier mit dem Rest der Familie in diesem Jahr ausfallen. "Tatum war die ganze Woche krank und jetzt ist meine TuTu auch krank", schreibt die Zweifachmama auf Instagram und meint: "Das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit werden wir Heiligabend verpassen."

Für ihre Kinder hat Khloé nun vor allem einen Wunsch: dass beide wieder topfit sind, um die Bescherung am 25. Dezember genießen zu können. "Ich fühle mich so schlecht für meine kleinen Kranken. Das ist gar nicht spaßig, aber ich bete, dass es morgen besser ist für Santa", hofft der The Kardashians-Star in seinem Social-Media-Beitrag. Zudem teilt Kim Kardashians (44) Schwester ein Zitat, in dem sie darauf aufmerksam macht, dass man die Zeit mit seinen Liebsten nicht für selbstverständlich nehmen, sondern dankbar für diese sein sollte.

Kurz vorher schien es bei Khloé und ihren Kleinen noch richtig gut zu laufen. Sie teilte einige Clips, in denen ihre Kids mit Robert Kardashians (37) Tochter Dream (8) um die Wette tanzten. Währenddessen waren die drei Wonneproppen in niedliche Weihnachtsoutfits gekleidet und vergnügten sich vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum in Übergröße. Zu diesem Zeitpunkt war noch nichts davon zu erahnen, dass sie schon bald krank im Bett liegen werden.

Instagram / khloekardashian True und Tatum Thompson, Kinder von Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian Tatum und True Thomspon mit Khloé Kardashian, Dezember 2024

