Diese Woche hat es Michael Wendler (47) endlich offiziell gemacht: Er machte seiner Herzdame Laura (19) einen Heiratsantrag, den sie freudestrahlend annahm. Anschließend folgten zahlreiche Glückwünsche von Promis und Fans für das verliebte Paar. Die Hochzeit soll noch in diesem Jahr stattfinden, viele Details zu der Trauung sind aber noch nicht bekannt. Dafür verriet die Braut in spe aber schon einmal, wie sie und der Wendler in ihrer Ehe mit dem Thema Geld umgehen wollen!

"Es wird keinen Ehevertrag geben. Das steht schon mal fest", stellte die 19-Jährige bei Exklusiv nach der vergangenen Let's Dance-Folge klar. Im Interview wollte Moderatorin Frauke Ludowig (56) aber noch mehr Details erfahren – zum Beispiel wie Laura nach der Hochzeit heißen wird. Doch die frisch Verlobte wehrte ab: "Ich darf noch nichts sagen. Sonst kriege ich Ärger." Die Antwort soll es aber in der anstehenden Hochzeits-Doku von Laura und Michael geben.

Die Bild will aber bereits mehr erfahren haben: Laut einem Bericht der Zeitung wolle der Musiker, der ursprünglich Michae lSkowronnek hieß, seinen bürgerlichen Nachnamen Norberg an seine zweite Ehefrau weitergeben. Denn "Wendler" ist nur der Künstlername des 47-Jährigen. Norberg heißt Michael allerdings durch seine Hochzeit mit seiner heutigen Ex Claudia Norberg (49).

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller bei ihrer Verlobung

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller in der vierten "Let's Dance"-Show

