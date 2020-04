Geht Michael Wendler (47) damit einen Schritt zu weit? Der Schlagerstar schwebt aktuell im absoluten Liebesglück: Nach nur eineinhalb Jahren Beziehung hielt der "Egal"-Interpret um die Hand seiner Freundin Laura Müller (19) an – und die sagte ja. Noch in diesem Jahr wollen sich die beiden Turteltauben die ewige Treue schwören. Ein Detail zu der Hochzeit sorgt nun jedoch für Ärger: Laura soll nach der Trauung den Namen von Michas Ex annehmen!

Nach einem Bild-Bericht wolle der Musiker, der ursprünglich Michael Skowronnek hieß, seinen bürgerlichen Nachnamen Norberg an seine zweite Ehefrau weitergeben. Denn "Wendler" ist nur der Künstlername des 47-Jährigen. Norberg heißt Michael allerdings durch seine Hochzeit mit Claudia Norberg (49) – und die dürfte von dem aktuellen Entschluss ihres Verflossenen nicht allzu begeistert sein.

So hatte die Blondine vor wenigen Wochen erklärt: "Nur ich bin eine richtige geborene Norberg!" Sie habe Michael bereits darum gebeten, seiner nächsten Frau nicht ihren Nachnamen zu vermachen – auch aus emotionalen Gründen: "Mein vor drei Jahren verstorbener Vater wäre bestimmt nicht erfreut darüber. Wenn Michael meinen Nachnamen weiter an Laura Müller gäbe, wäre das meinem Vater und meiner Familie gegenüber sehr unangemessen!"

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller bei ihrer Verlobung

Getty Images Michael Wendler und Claudia Norberg, 2014

ActionPress Claudia Norberg, September 2019



