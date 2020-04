2018 ereilte die Fans von Germany's next Topmodel eine Hiobsbotschaft: Thomas Hayo räumte seinen Platz in der Jury. Der Art Director, der Heidi Klum (46) in der Castingshow jahrelang mit Rat und Tat zur Seite gestanden hatte, wollte sich auf neue Projekte konzentrieren. Doch wie schon in der vergangenen Staffel hat er auch in diesem Jahr zumindest einen Gastauftritt: Nächste Woche sind Heidi und Thomas endlich wieder vereint.

Das verrät ein kurzer Trailer, den ProSieben veröffentlicht hat. Eine Sequenz zeigt den Model-Experten und Heidi, die sich am Set beratschlagen. Dabei zeigt sich Thomas so cool wie eh und je: Er trägt – wie schon in den Jahren zuvor – eine Wollmütze und eine Sonnenbrille. Natürlich darf auch sein Markenzeichen, die Lederjacke, nicht fehlen.

Dass der 51-Jährige in der 15. Staffel wieder bei einer GNTM-Episode am Start ist, plauderte er schon im vergangenen Januar im Interview mit Promiflash aus: Damals war die Folge allerdings noch nicht abgedreht. "Das ist noch in Vorbereitung. Aber ich freue mich drauf", schwärmte Thomas.

Anzeige

Mathis Wienand/Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky (v.l.) beim GNTM-Finale 2017 in Oberhausen

Anzeige

Antony Jones/Getty Images Heidi Klum und Thomas Hayo 2017 bei den Filmfestspielen in Cannes

Anzeige

Getty Images Thomas Hayo bei der Berlin Fashion Week im Januar 2019

Freut ihr euch auf Thomas? Ja, total! Eher weniger! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de