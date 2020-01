Bald ist es wieder soweit: Germany's next Topmodel geht in eine neue Runde. Heidi Klums (46) Modelsuche flimmert ab dem 30. Januar wieder wöchentlich über die Fernsehbildschirme. Die 38 Kandidatinnen wurden bereits enthüllt – genau wie einige Gastjuroren: So sollen beispielsweise Schauspielerin Milla Jovovich (44) und Star-Fotograf John Rankin (53) Heidi in der Casting-Show unterstützen. Promiflash erfuhr nun: Auch Thomas Hayo und Nikeata Thompson (39) sind am Start.

Das verrieten die beiden im Promiflash-Interview bei der Fashionshow von Marina Hoermanseder. "Ich freue mich total, dass ich dieses Jahr endlich bei 'Germany's next Topmodel' in der Jury sitzen darf", schwärmte die Tänzerin. Bisher unterstütze sie Heidi nur als Laufsteg-Coach, doch in der neuen Staffel hat sie jetzt erstmals Mitspracherecht bei den Entscheidungen.

Außerdem können sich die treuen Fans auf ein Comeback von Thomas freuen. Der Art Director hatte nach der 13. Staffel sein Show-Aus bekannt gegeben. Jetzt kehrt er als Gastjuror zurück. "Meine Folge ist noch nicht gedreht, aber in Vorbereitung und ich freue mich drauf", verriet er im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / nikeatathompson Nikeata Thompson mit Michael Michalskys "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen

Anzeige

WENN.com Nikeata Thompson bei der "Masters of Dance"-Preview

Anzeige

Antony Jones/Getty Images Heidi Klum und Thomas Hayo 2017 bei den Filmfestspielen in Cannes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de