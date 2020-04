So natürlich geht Kylie Jenner (22) sonst nicht aus dem Haus! Die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin ist bekannt für ihr extravagantes Auftreten. Ein Brow-Lifting hier, eine neue Haarfarbe da – doch einer Sache bleibt Kylie stets treu: Ihrem perfekt sitzenden Make-up. Nun zeigte sich die Inhaberin der Kosmetik-Linie Kylie Cosmetics jedoch von einer anderen Seite: Ganz natürlich ohne Schminke...

Da mussten die Paparazzi schon ganz genau hinsehen, um die jüngere Schwester von Kim Kardashian (39) zu erkennen. Denn um sich einen salzigen Snack zu besorgen, sah Kylie es offenbar gar nicht ein, aus ihrem bequemen Jogginganzug zu schlüpfen. Und auch obenrum sah die 22-Jährige ungewohnt dezent aus. Von ihrem berühmten Lidstrich war weit und breit keine Spur. Fühlte der Reality-Star sich unwohl, so von Fotografen erwischt zu werden? Offenbar nicht! Sie strahlte auf den Fotos über beide Ohren.

Kylie ist jedoch nicht die einzige Promi-Dame, die sich aktuell von ihrer natürlichen Seite zeigt. Auch Demi Lovato (27) oder Ireland Baldwin (24) lieben gerade den "Oben ohne"-Look und präsentieren sich so sogar auf Selfies im Netz. Wie gefällt euch Kylie ungeschminkt? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner auf der Vanity Fair Oscar Afterparty 2020

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, April 2020

Anzeige

Instagram / irelandbasingerbaldwin Ireland Baldwin, 18. März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de