Claudia Obert (58) musste sich bei Promis unter Palmen so einiges gefallen lassen! In der vergangenen Folge erreichte das Mobbing gegen die Luxuslady, vor allem durch Bastian Yotta (43) und Carina Spack (23), offenbar seinen Höhepunkt. Sie wetterten nicht nur heftig gegen sie, sondern grenzten sie auch massiv aus. Daraufhin verließ die Modeunternehmerin sogar freiwillig die Show. Damit haben die Bachelor in Paradise-Kandidatin und der Dschungelcamp-Teilnehmer zwar ihren Willen bekommen, sich aber auch die Gunst der Zuschauer verspielt und ordentlich Kritik geerntet. Jetzt meldete sich ihr Mitstreiter Tobias Wegener (27) zu der Hasstirade zu Wort!

Der Ex-Love Island-Hottie war der einzige, der Claudia in der schwierigen Situation beistand. Gegenüber Promiflash verriet er nun: "Wenn man in der Situation ist, dann bekommt man das selber ja nicht alles mit, aber ich habe natürlich auch gemerkt, dass Claudia sich so gar nicht mehr wohlfühlt, und das tat mir auch sehr leid." Tobi sei der Meinung, dass man immer respektvoll miteinander umgehen solle. Zu dem Hate, der Carina und Bastian seitens des TV-Publikums nun entgegengebracht wird, vermutete der 27-Jährige: "Offenbar hat den Zuschauern das Verhalten nicht gefallen, und sie reagieren entsprechend." Genauer wollte er sich dazu aber nicht äußern.

Die aus der Show bereits ausgeschiedene Désirée Nick (63) zog ihre Konsequenz und distanzierte sich aufgrund seines Verhaltens von Bastian Yotta. Und das, obwohl sie selbst immer wieder mit Claudia aneinandergeriet – mittlerweile haben sich die beiden aber wieder versöhnt.

