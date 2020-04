Nathalie Bleicher-Woth (23) meldet sich zurück! Nachdem die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin vor wenigen Wochen einen Liebesurlaub mit ihrer neuen Freundin in Spanien verbracht hatte, legte sie einen Zwischenstopp in deren Heimat England ein. Weil sich die Reisebedingungen aufgrund der aktuellen Lage aber hart verschärft hatten, durfte die Beauty nicht mehr ausreisen. Jetzt gibt es aber gute Nachrichten: Nathalie ist wieder zu Hause in Berlin.

"Auf jeden Fall bin ich wieder back in town. Es war einfach alles mega-anstrengend", meldet sich die 23-Jährige jetzt auf Instagram aus ihren eigenen vier Wänden. Noch sichtlich erschöpft von der Reise startet sie nun ihre zweiwöchige Pflichtquarantäne, die derzeit allen Auslands-Rückkehrern auferlegt wird. Zwar habe sie sich gefreut, in den vergangenen Wochen noch mehr Zweisamkeit mit ihrer Freundin zu genießen – ein wenig Heimweh habe sie dennoch gehabt.

Gegenüber Promiflash plauderte Nathalie Anfang April unter anderem aus, was ihr während ihres Aufenthalts in Großbritannien am meisten gefehlt habe: "Ich vermisse das deutsche Essen, ich vermisse meine Freunde, ich vermisse natürlich auch meine Arbeit, mein Zuhause."

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth in Spanien, März 2020

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Januar 2020

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin



