Ausnahmesituation für Nathalie Bleicher-Woth (23)! Die Seriendarstellerin sitzt derzeit in England fest. Nach einem gemeinsamen Liebesurlaub wollte sie nur einen kurzen Abstecher in die Heimat ihrer Freundin machen. Wegen der aktuellen Reisebeschränkungen kommt Nathalie nun jedoch nicht wieder zurück nach Berlin. Das ist ein echtes Dilemma, schließlich müsste sie längst wieder am Set von Berlin - Tag & Nacht sein. Doch daraus wird aber erst mal nichts!

Die Dreharbeiten mit Nathalie fallen auf unbestimmte Zeit ins Wasser. Gegenüber Promiflash verrät die Kim-Darstellerin: "Geplant war ja viel, ich hatte ja auch schon einen Flug gebucht, der wurde gecancelt." Unter den gegebenen Umständen sei es einfach schwierig, einen neuen Flug zu bekommen. "Aber sobald es geht, werde ich natürlich versuchen, irgendwie nach Berlin zurückzukommen. Es weiß momentan keiner, wie es am nächsten Tag aussieht, also muss man von Tag zu Tag gucken", beteuert die Beauty-Enthusiastin.

Zwar gehe es ihr an der Seite ihrer Freundin gut, ein wenig Heimweh habe Nathalie trotzdem. "Ich vermisse das deutsche Essen, ich vermisse meine Freunde, ich vermisse natürlich auch meine Arbeit, mein Zuhause, es sind einige Sachen, die mir fehlen", gibt der TV-Star offen und ehrlich zu.

Nathalie Bleicher-Woth, BTN-Darstellerin

Kim, Nik, Toni und Connor von "Berlin - Tag & Nacht"

Nathalie Bleicher-Woth



