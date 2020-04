Estefania Küster (40) hat sich einen echten Wow-Body antrainiert! Schon seit ihrer Jugend arbeitet die ehemalige Lebensgefährtin von Dieter Bohlen (66) als Model und muss sich entsprechend fit halten. 2001 präsentierte sie ihre Kurven sogar im Playboy. Doch auch fast 20 Jahre und drei Kinder später kann sich ihr Körper noch immer sehen lassen: Estefania zeigt jetzt stolz ihre stahlharten Muskeln!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die in Paraguay geborene Tänzerin am Freitag einen heißen Schnappschuss: Mit erhobenen Armen posiert die Brünette vor einer traumhaften Landschaft. Dabei trägt die 40-Jährige ein knappes Sport-Top und enge Hotpants – und in denen zeichnet sich ihre Oberschenkelmuskulatur deutlich ab. Zu dem Bild schrieb Estefania: "Wähle immer den Weg, der dir am meisten Angst macht – nur dieser hilft dir, zu wachsen!"

Estefania und Dieter waren von 2001 bis 2006 ein Paar. Aus der Beziehung ging ihr gemeinsamer Sohn Maurice hervor. 2013 heiratete die Beauty ihren jetzigen Ehemann Markus Heidemanns – mit dem Fernsehproduzenten hat sie einen Sohn und eine Tochter.

Anzeige

Getty Images Estefania Küster, Model

Anzeige

Instagram / estefaniaheidemanns Estefania Küster

Anzeige

Instagram / estefania.h Estefania Küster und ihre Patchworkfamilie

Wie gefällt euch das Bild von Estefania? Sie sieht toll aus! Mich interessiert sowas nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de