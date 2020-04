Jenna Dewan (39) teilt ganz private Einblicke aus ihrem Alltag. Seit Anfang März ist die Schauspielerin stolze Mutter zweier Kinder. Und seitdem Sohnemann Callum auf der Welt ist, lässt sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Familienglück teilhaben. Bereits kurz nach der Geburt teilte sie ein Foto, auf dem sie ihrem Baby die Brust gibt. Nun veröffentlicht Jenna tatsächlich eine weitere Aufnahme, die sie beim Stillen zeigt.

Den sehr intimen Mutter-Sohn-Schnappschuss postete die 39-Jährige in ihrer Instagram-Story. Während das wenige Wochen alte Baby trinkt, blickt Jenna ihren Kleinen liebevoll an. Das Bild lässt sie zwar unkommentiert, aber manchmal sagt ein Blick eben mehr als 1000 Worte. Wie sehr sie solche Momente genießt, hatte die Brünette bereits in einem etwas älteren Beitrag deutlich gemacht. "Die beste Version eines Murmeltiertags", hielt sie damals schwärmerisch zu einem ähnlichen Foto fest.

Neben unzähligen Kuscheleinheiten steht für Jenna mittlerweile aber auch wieder Sport auf dem Programm. Während Baby Callum ein Nickerchen einlegt, nutzt seine Mutter die freie Zeit, um sich wieder in Form zu bringen – und danach wird selbstverständlich weitergekuschelt.

Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihr Sohn Callum an Ostern

Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihrem Sohn Callum

Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan beim Workout

Was haltet ihr von den regelmäßigen Einblicken in Jennas Familienalltag? Spannend, mehr davon! Interessiert mich nicht so. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de