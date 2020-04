Da haben Denise Kappès (29) und Henning Merten aber für mächtig Aufregung gesorgt! Vor einigen Tagen postete das Paar ein Bild aus dem Bett, auf dem der YouTuber fünf Finger in die Kamera hält – und damit fing die Gerüchteküche auch gleich an zu brodeln. Viele User munkelten: Mit dieser Geste spielen die Turteltauben doch mit Sicherheit auf ein fünftes Kind im Kappès-Merten-Clan an. Während die Netz-Stars diese Spekulationen zunächst unkommentiert ließen, äußert sich jetzt Denise zu den Gerüchten!

In einem neuen YouTube-Video geht die 29-Jährige auf das Baby-Thema ein und stellt klar, dass noch kein Nachwuchs unterwegs ist. "Das schon mal vorweg: Ich bin nicht schwanger!", erklärt sie in dem Clip. Hinter dem besagten Schnappschuss habe eine ganz andere Message gesteckt – und für eine Schwangerschaft würden sich die Turteltauben etwas anderes einfallen lassen. "Diese Nachricht hätten wir euch viel schöner überbracht, als mit so einem Bild-Posting und nichts dazu geschrieben", erklärt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin. Sollte sie irgendwann schwanger sein, verspricht Denise ihren Fans, sie natürlich einzuweihen.

Dass ein weiteres Kind aber geplant ist, ist seit Kurzem kein Geheimnis mehr. "Wir möchten auf jeden Fall noch Nachwuchs haben, aber noch nicht jetzt und zu diesem Zeitpunkt, weil wir uns erst einmal anderen Sachen widmen, die jetzt anstehen", gibt Denise preis. Unter anderem ist das Pärchen momentan auf der Suche nach einem Grundstück.

Anzeige

Instagram / denise_kappes Denise Kappès

Anzeige

Instagram / denise_kappes Denise Kappès und Henning Merten im April 2020

Anzeige

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de