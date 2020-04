Geht Joachim Llambi (55) mit seinen Sticheleien gegen Laura Müller (19) zu weit? Die Verlobte von Michael Wendler (47) tanzt sich von Woche zu Woche durch Let's Dance und kann sich immer mehr steigern. In der vergangenen Show am Freitag sahnte sie gemeinsamen mit Christian Polanc (41) sogar ihre beste Bewertung der Staffel ab. Doch Laura kann längst nicht jeden begeistern. Seit der ersten Episode spielt Llambi immer wieder auf ihre Liebesbeziehung mit dem Wendler an. Übertreibt er es mittlerweile?

Von der ersten Show an bemängelte der Turniertänzer den Gesichtsausdruck der 19-Jährigen. So auch diesmal: "Ich möchte da mehr Abwechslung haben, mehr Intimität. Auch wenn es dem Michi zu Hause nicht gefällt. Egal, hier geht es um Emotionen!", bewertete er Lauras Tango. Nach dem Discofox-Marathon war der 55-Jährige besonders enttäuscht von ihrer Leistung. Immerhin tanzten die Promis zu verschiedenen Schlagersongs – und wieder kam Llambi auf den Wendler zu sprechen: "Ich hätte mehr erwartet. Sie ist die Fast-Frau vom Pop-Schlagerkönig. Da muss noch einiges bis zur Hochzeit kommen, Frau Fast-Wendler. Da hilft auch der Brilli-Ring nichts."

Das angespannte Verhältnis zwischen Llambi und Laura entging der Twitter-Community nicht: "Die Harmonie war schon etwas nervig zwischen Laura und Llambi" oder "Feiere ich, dass der handzahme Llambi aus der vergangenen Woche wieder zu Hause geblieben ist", stellten nur zwei User fest. Einige fanden die Sprüche des Jurors unangemessen. Wie seht ihr das: Geht Llambi mit seinen Sprüchen zu weit? Stimmt ab!

Anzeige

TVNOW / Max Kohr Laura Müller und Michael Wendler in „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi bei einer Pressekonferenz für "Let's Dance" in Köln im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Laura Müller im Februar 2020 bei "Let's Dance"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de