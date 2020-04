Bekommen die Royal-Fans Klein-Archie tatsächlich bald wieder zu Gesicht? Es ist schon einige Monate her, dass Prinz Harry (35) und seine seine Frau Herzogin Meghan (38) ein Bild ihres Sohnes veröffentlicht haben. Zuletzt gab es zum Jahreswechsel ein bis dato unbekanntes Foto von Archie, auf dem er zusammen mit seinem Papa zu sehen ist. Aber nun soll bestätigt worden sein, dass es in wenigen Tagen Nachschub geben wird!

Genauer gesagt am 6. Mai – an diesem Tag feiert Archie nämlich seinen ersten Geburtstag. Und zur Feier des Tages soll ein neues Bild des Geburtstagskindes veröffentlicht werden. Aber woher stammt die Information? "Sie können davon ausgehen, dass sie ihn sehen werden", soll ein Sprecher von Harry und Meghan gegenüber der Sunday Times offenbart haben. Nun steht noch die Frage im Raum, in welcher Form das Bild präsentiert wird. Denn Archies Eltern haben nach ihrem Rücktritt aus der Königsfamilie ihren Instagram-Account stillgelegt.

Und noch eine weitere Sache ist unklar: Wie werden Harry und Meghan den Geburtstag ihres Sohnes feiern? Aktuell sieht es danach aus, als wenn eine Party für den Kleinen definitiv ins Wasser fallen wird. Der Grund dafür sei laut Daily Mail die aktuelle Situation und die auch in den USA geltenden Ausgangsbeschränkungen.

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

Twitter / The Queen's Commonwealth Trust Herzogin Meghan, Prinz Harry und Baby Archie zu Weihnachten 2019



