Kylie Jenner (22) zeigt mal wieder, was sie hat! Die jüngste Kardashian-Jenner-Schwester sorgt mit ihren heißen Looks immer wieder für echte Hingucker. Regelmäßig präsentiert sie ihren Hammer-Body mit coolen Bikini-Pics im Netz. Eigentlich sorgt die junge Mutter dabei aber vor allem mit ihren sexy Kurven für Aufsehen. Jetzt stiehlt sie allerdings auch mit ihren Muskeln allen die Show: Kylie zeigt sich total durchtrainiert in einem bauchfreien Top.

Paparazzi erwischten die 22-Jährige jetzt bei einigen Erledigungen in Beverly Hills. Die Mama der kleinen Stormi (2) zeigte sich dabei in einer coolen blau-schwarzen Jeans und einem weißen Crop-Top. Dieses Outfit betonte nicht nur Kylies Sanduhrfigur perfekt, sondern ließ auch den Blick auf ihre mega Bauchmuskeln zu. Natürlich durfte eine Gesichtsmaske bei ihrem kleinen Ausflug auch nicht fehlen.

Von ihrem lässigen Outfit teilte die Make-up-Unternehmerin kurze Zeit später auch ein paar Pics mit ihren Instagram-Followern. Dazu schrieb sie: "Ich schicke euch allen meine Liebe und meine Gebete! Ich hoffe, euch allen geht es gut." Was sagt ihr zu Kylies Look? Stimmt ab!

MEGA Kylie Jenner in Beverly Hills, April 2020

MEGA Kylie Jenner in Beverly Hills

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Realitystar

